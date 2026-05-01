Brookfield Infrastructure hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Brookfield Infrastructure hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Brookfield Infrastructure hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,15 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,23 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,03 Prozent zurück. Hier wurden 1,21 Milliarden CAD gegenüber 1,33 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at