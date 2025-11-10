Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,180 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units im vergangenen Quartal 5,98 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units 5,27 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at