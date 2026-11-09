Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units präsentierte Quartalsergebnisse

Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units 0,440 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 6,56 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units 5,98 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at