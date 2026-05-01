Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,040 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units 6,30 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at