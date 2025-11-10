Brookfield Infrastructure zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Infrastructure hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Brookfield Infrastructure hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9,310 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1,26 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at