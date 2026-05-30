Brookfield Incorporacoes Aktie
WKN DE: A0LCP7 / ISIN: BRBISAACNOR8
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30.05.2026 22:30:00
Brookfield Is Combining Its Insurance Arm With the Parent Company. Here's What It Means for Investors.
Brookfield Corporation (NYSE: BN) can be a rather complex entity. It has several publicly traded affiliates, many of which have two separate U.S. listings. That complexity has weighed on the valuation of its different entities. This discount is leading Brookfield to make some changes. It recently approved the corporate simplification to combine with its insurance arm, Brookfield Wealth Solutions (NYSE: BNT). Here's a look at what this will mean for investors. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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