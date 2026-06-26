Brookfield Incorporacoes Aktie
WKN DE: A0LCP7 / ISIN: BRBISAACNOR8
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26.06.2026 17:01:00
Brookfield Is Quietly Building a Private Credit Powerhouse. Should Investors Take Notice?
Private credit investments have been a major growth driver for alternative asset managers over the past several years. With industry credit needs growing and banks pulling back on lending due to increased regulations and capital requirements, alternative capital providers have stepped in to bridge the lending gap. That includes Brookfield Corporation (NYSE: BN), which has quietly built a leading private credit platform. Here's why investors won't want to miss what this alternative investments company is building in private credit.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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