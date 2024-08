Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued hat am 09.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,42 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,33 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at