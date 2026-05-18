Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued 1,69 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,75 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at