17.11.2025 06:31:29
Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,450 USD je Aktie gewesen.
Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,75 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
