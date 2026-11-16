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16.11.2026 06:31:29
Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued -0,280 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,41 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,75 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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