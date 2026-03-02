Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,150 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brookfield Property Partners LP Partnership Units When Issued in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,85 Milliarden USD im Vergleich zu 1,90 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,920 USD. Im Vorjahr hatten -1,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 7,15 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 21,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

