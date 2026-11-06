Brookfield Renewable A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Brookfield Renewable A äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,60 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,28 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von 0,096 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,78 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at