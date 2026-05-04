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04.05.2026 06:31:29
Brookfield Renewable A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Brookfield Renewable A hat am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 16,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brookfield Renewable A 0,040 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,21 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 6,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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