Brookfield Renewable A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Brookfield Renewable A hat am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 16,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brookfield Renewable A 0,040 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,21 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 6,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at