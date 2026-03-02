02.03.2026 06:31:29

Brookfield Renewable A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Renewable A hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,48 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Brookfield Renewable A ein EPS von 5,92 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,31 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,38 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von 0,297 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,30 Milliarden USD geschätzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 18,230 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 1,80 USD erwirtschaftet worden.

Brookfield Renewable A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,21 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,113 USD und einen Umsatz von 5,57 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

