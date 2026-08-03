Brookfield Renewable A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Brookfield Renewable A ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Brookfield Renewable A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,89 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10,870 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,49 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brookfield Renewable A einen Umsatz von 1,32 Milliarden USD eingefahren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Verlust von 0,005 USD je Aktie sowie einen Umsatz 1,73 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at