07.11.2025 06:31:29
Brookfield Renewable A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Brookfield Renewable A hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,79 USD gegenüber -2,460 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,126 USD sowie einem Umsatz von 1,60 Milliarden USD in Aussicht erwartet.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
