Brookfield Renewable A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Brookfield Renewable A hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,79 USD gegenüber -2,460 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,126 USD sowie einem Umsatz von 1,60 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

