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04.05.2026 06:31:29
Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,55 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,500 CAD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,75 Prozent auf 2,11 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,29 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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