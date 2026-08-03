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03.08.2026 06:31:29
Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,51 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,22 Prozent auf 2,36 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,33 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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