Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted präsentierte Quartalsergebnisse

Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,010 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,160 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 1,07 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,20 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Verlust von 0,032 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,08 Milliarden USD geschätzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,320 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,600 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,79 Prozent zurück. Hier wurden 3,97 Milliarden USD gegenüber 4,71 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 0,099 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 5,02 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at