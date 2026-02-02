|
Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,75 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,15 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted einen Umsatz von 1,85 Milliarden CAD eingefahren.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,350 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted -1,220 CAD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 8,95 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted einen Umsatz von 7,92 Milliarden CAD eingefahren.
