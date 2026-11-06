Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,73 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,320 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,50 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 2,22 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at