Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,32 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,440 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,22 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted einen Umsatz von 2,03 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at