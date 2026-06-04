AI Energy Aktie
ISIN: TH5085010R14
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04.06.2026 17:00:00
Brookfield Renewable Partners Is Up 38% This Year. Does AI Energy Demand Make This Green Energy Stock a Buy in 2026?
Renewable energy stocks were supposed to be some of the losers under the second Trump administration. The president is famously not a fan of wind turbines or solar energy. Yet one diversified energy play is having an outstanding year.Shares of Brookfield Renewable Partners (NYSE: BEP) have soared by 37.5% year to date through May. Here's a look at several reasons investors shouldn't overlook Brookfield Renewable Partners, but also one reason to be wary.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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