Brookline Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Brookline Bancorp hat am 25.01.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 91,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,850 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,42 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 371,65 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 328,12 Millionen USD im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,824 USD und einen Umsatz von 367,49 Millionen USD in Aussicht gestellt.

