Brookmount Explorations stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Brookmount Explorations präsentierte in der am 20.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Brookmount Explorations ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,1 Millionen USD gegenüber 3,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at