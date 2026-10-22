Brookmount Explorations verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brookmount Explorations präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz wurden 5,5 Millionen USD gegenüber 5,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at