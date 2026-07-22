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22.07.2026 06:31:29
Brookmount Explorations zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Brookmount Explorations hat am 20.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29,33 Prozent auf 2,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,8 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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