Brooks Automation hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Brooks Automation präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,150 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brooks Automation in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 161,2 Millionen USD im Vergleich zu 143,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at