12.11.2026 06:31:28

Brooks Automation legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brooks Automation präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 167,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 159,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,700 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 621,70 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 593,82 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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