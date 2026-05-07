Brooks Automation: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Brooks Automation hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Brooks Automation vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 143,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 144,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at