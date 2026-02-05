Brooks Automation stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Brooks Automation hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 147,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 148,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at