Brooks Automation stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Brooks Automation äußerte sich am 21.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 159,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 170,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,300 USD. Im Vorjahr waren -3,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,52 Prozent auf 593,82 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 656,32 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,512 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 591,32 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at