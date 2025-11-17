Brooks Laboratories präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Brooks Laboratories präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,71 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brooks Laboratories -1,510 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 234,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 207,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at