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09.11.2026 06:31:29
Brooks Laboratories präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Brooks Laboratories hat am 07.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 22,95 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,92 Prozent auf 192,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 234,5 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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