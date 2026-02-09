Brooks Laboratories: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Brooks Laboratories hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,87 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brooks Laboratories noch ein Gewinn pro Aktie von -0,820 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 165,7 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 205,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at