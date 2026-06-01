Brooks Laboratories: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Brooks Laboratories lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,540 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 202,1 Millionen INR – eine Minderung von 13,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 233,2 Millionen INR eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 8,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,720 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Brooks Laboratories in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 857,38 Millionen INR im Vergleich zu 823,36 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at