brooqLy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

brooqLy lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at