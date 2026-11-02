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02.11.2026 06:31:29
Bros Eastern stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bros Eastern hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bros Eastern in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,02 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,13 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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