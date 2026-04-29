|
29.04.2026 06:31:29
Bros Eastern verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bros Eastern hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 CNY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 1,99 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bros Eastern 1,73 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.