Bros Eastern verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bros Eastern hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,99 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bros Eastern 1,73 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at