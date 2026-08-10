Bros Eastern: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bros Eastern präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,21 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,29 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bros Eastern 1,86 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at