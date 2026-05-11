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11.05.2026 06:31:29
BROTHER INDUSTRIES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
BROTHER INDUSTRIES lud am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 62,94 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BROTHER INDUSTRIES 17,09 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 232,45 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 217,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 268,10 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 214,27 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 893,46 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 876,56 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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