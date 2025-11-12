BROTHER INDUSTRIES hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BROTHER INDUSTRIES hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,610 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BROTHER INDUSTRIES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,52 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at