BROTHER INDUSTRIES legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BROTHER INDUSTRIES hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 93,86 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BROTHER INDUSTRIES noch ein Gewinn pro Aktie von 87,07 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 223,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 3,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 231,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at