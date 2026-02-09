|
09.02.2026 06:31:29
BROTHER INDUSTRIES legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
BROTHER INDUSTRIES hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 93,86 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BROTHER INDUSTRIES noch ein Gewinn pro Aktie von 87,07 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 223,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 3,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 231,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!