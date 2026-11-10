BROTHER INDUSTRIES legte Quartalsergebnis vor

BROTHER INDUSTRIES lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,890 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BROTHER INDUSTRIES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,56 Milliarden USD im Vergleich zu 1,52 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at