BROTHER INDUSTRIES mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BROTHER INDUSTRIES präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BROTHER INDUSTRIES 1,14 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat BROTHER INDUSTRIES mit einem Umsatz von insgesamt 1,45 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,64 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at