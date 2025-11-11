BROTHER INDUSTRIES: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BROTHER INDUSTRIES veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 65,32 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BROTHER INDUSTRIES noch ein Gewinn pro Aktie von 45,49 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat BROTHER INDUSTRIES mit einem Umsatz von insgesamt 224,71 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 212,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at