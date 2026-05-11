BROTHER INDUSTRIES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BROTHER INDUSTRIES präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,220 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,67 Prozent auf 1,48 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,56 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei BROTHER INDUSTRIES ein Gewinn pro Aktie von 2,81 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,93 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at