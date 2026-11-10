BROTHER INDUSTRIES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BROTHER INDUSTRIES präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 87,75 JPY. Im Vorjahresviertel hatte BROTHER INDUSTRIES 65,32 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 248,82 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BROTHER INDUSTRIES einen Umsatz von 224,71 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at