Brown & Brown Aktie
WKN: 896895 / ISIN: US1152361010
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26.10.2026 22:10:26
Brown & Brown Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Brown & Brown Inc. (BRO) reported a profit for third quarter of $240 million
The company's earnings totaled $240 million, or $0.67 per share. This compares with $227 million, or $0.68 per share, last year.
Excluding items, Brown & Brown Inc. reported adjusted earnings of $1.07 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.4% to $1.725 billion from $1.606 billion last year.
Brown & Brown Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $240 Mln. vs. $227 Mln. last year. -EPS: $0.67 vs. $0.68 last year. -Revenue: $1.725 Bln vs. $1.606 Bln last year.
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Nachrichten zu Brown & Brown Inc.
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25.10.26
|Ausblick: Brown Brown gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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26.07.26
|Ausblick: Brown Brown präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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12.07.26
|Erste Schätzungen: Brown Brown präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Brown & Brown Inc.
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