Brown & Brown Inc. Q3 Sales Increase

(RTTNews) - Brown & Brown Inc. (BRO) reported a profit for third quarter of $240 million

The company's earnings totaled $240 million, or $0.67 per share. This compares with $227 million, or $0.68 per share, last year.

Excluding items, Brown & Brown Inc. reported adjusted earnings of $1.07 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.4% to $1.725 billion from $1.606 billion last year.

Brown & Brown Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $240 Mln. vs. $227 Mln. last year. -EPS: $0.67 vs. $0.68 last year. -Revenue: $1.725 Bln vs. $1.606 Bln last year.